مي سليم تشوق جمهورها لأحدث جلسة تصوير لها.. فيديو

حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات لإنستجرام، فيديو جديد لها.

وظهرت مي سليم في الفيديو من أحدث جلسة تصوير لها وعلقت قائلة: "قريبا".

وخطفت مي سليم الأنظار بإطلالة بفستان سوارية أنيق مما جعل إطلالتها مميزة.

وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي:

- شكلك قمر

- بنحبك يا مي

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-شوقتيناااا

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يذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.