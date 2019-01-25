ألبوم حماقي 2019 يتصدر محركات البحث بعد ساعات من طرحه، حيث لاقى ألبوم "كل يوم من ده" ردود أفعال إيجابية عندما طرحته شركة نجوم ريكوردز للإنتاج الفني، عبر قناة على يوتيوب صباح الخميس.

محمد حماقي يتصدر محركات البحث

وطرح المطرب المصري محمد حماقي ألبومه الجديد بعد غياب حوالي 5 أعوام، منذ أخر ألبوماته في عام 2014، بعنوان أجمل يوم، وكان حماقي قد أعلن عن أسماء أغنيات ألبومه الجديد بالأمس، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمجرد أن أعلن محمد حماقي عن الالبوم، بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بل وتصدر محركات البحث، خاصة في الساعات الأخيرة، حيث تداول جمهوره عدد من أغنيات الألبوم الجديد، مع إبداء رأيهم حول كل أغنية.

النجوم يهنئون محمد حماقي

كما هنأ حماقي عدد من النجوم والنجمات، الذين أبدوا إعجابهم بالألبوم الجديد ومنهم الفنانة شيماء سيف والسيناريست تامر حبيب ولاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم أحمد حسام ميدو.

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ويتضمن ألبوم "كل يوم من ده" 20 أغنية دفعة واحدة، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ الغناء المصري، فلم يحتوي أي ألبوم على مثل هذا العدد من الأغنيات، وهو ما أثار السخرية لدى جمهوره بسبب كثرة العدد.

ألبوم حماقي 2019

كذلك لاقى بوستر ألبوم محمد حماقي لعام 2019، بعض الانتقادات، حيث شبهه البعض ببوستر ألبوم الهضبة عمرو دياب الأخير.

وتعاون محمد حماقي في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين المصريين ومنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وعمرو مصطفى ومحمد يحيى ونادر حمدي وتوما، وشريف تاج ونادر عبد الله وغيرهم.