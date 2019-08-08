 تزامنًا مع ظهور ياسمين عبد العزيز في "معكم"..ريهام حجاج برفقة محمد حلاوة:معًا للأبد

من المقرر أن تحل الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة cbc، بعد غياب عن البرامج التلفزيونية دام لمدة 17 عامًا، وذلك في حلقات خاصة تُعرض في عيد الأضحى المبارك.

ياسمين عبد العزيز تتحدث عن زوجها السابق في "معكم"

جمهور ياسمين عبد العزيز ينتظر حديثها خلال الحلقة عن طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي تزوج قبل فترة من الفنانة ريهام حجاج، وبالفعل، انتشرت العديد من الأخبار عن حديثها عن فترة زواجهما خلال الحلقة، لكنها كانت قد اشترطت قبل التصوير عدم الحديث عن ريهام.

هل قصدت ريهام حجاج توجيه رسالة إلى طليقة زوجها قبل عرض حلقتها؟

لكن يبدو أن ريهام حجاج تحاول قبل عرض الحلقة المنتظرة من قبل قطاع كبير من متابعي النجمتين؛ التأكيد على مدى قوة علاقتها بزوجها رجل الأعمال المصري، خاصة وأنها لازالت لا تعلم ماذا ستقول ياسمين عن علاقتها بزوجها السابق، ووالد أبنائها.

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وقامت ريهام حجاج بنشر صورة تجمعها به عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وظهرت فيها وهي تحتضنه وعلقت عليها قائلة: "معًا للأبد"، وهو ما أثار تساؤلات بعض من متابعيها، حول نيتها توجيه رسالة غير مباشرة لطليقة زوجها أم لا؟

وتحرص ريهام حجاج باستمرار على مشاركة جمهورها بصور تجمعها بزوجها محمد حلاوة في العديد من المناسبات، وخلال تواجدهما مع أصدقائهما، سواء خلال حضورهما بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية، وأدائهما لمناسك العمرة.