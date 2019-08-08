الارشيف / فن ومشاهير

ياسمين عبدالعزيز توضح موقفها من الزواج مرة ثانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها لا تعرف إذا كانت ستتزوج مرة أخرى أم لا، مضيفة:" الجواز خطوة صعبة لكن محدش يتوقعني، يعني ممكن اتجوز بكرة أو لا".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "معكم"، علي قناة cbc، قائلة: "اللي اتجوزوا أخدوا ايه من الرجالة، وكل تركيزي حاليا علي شغلي واولادي، لكن ممكن اتجوز ومعنديش شروط إلا إني أحبه، يعني لا أهتم بفلوس أو شكل"، لافتة إلى أنها تعشق شكل الفنان الراحل أحمد زكي، ولا تحب الرجل الأبيض صاحب العيون الملونة على حد وصفها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ياسمين عبدالعزيز توضح موقفها من الزواج مرة ثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا