دوت الخليج الإخباريةالإثنين 2020/8/31 12:10 ص بتوقيت أبوظبي
تُوج فريق الترجي بطلا للدوري التونسي عقب التعادل مع ضيفه هلال الشابة بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المنزه، في الجولة الـ23 من المسابقة.
وافتتح الفريق الضيف التسجيل في الدقيقة 59 عن طريق لاعبه الجيلاني عبدالسلام، قبل أن يدرك عبدالقادر بدران التعادل للترجي في الدقيقة 65.
التعادل رفع رصيد الترجي إلى 55 نقطة يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي، بفارق 9 نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثاني.
وضمن الترجي الفوز باللقب في ظل ارتفاع الفارق مع الصفاقسي إلى 9 نقاط، قبل 3 جولات من النهاية، في ظل تفوقه بفارق المواجهات المباشرة.
وكان الترجي قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب على حساب الصفاقسي بنتيجة 2-0، قبل أن تنتهي مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف.
البطولة هي الـ30 التي يحصل عليها الترجي في الدوري التونسي، ليبقى أكثر الفرق حصولا على اللقب بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
ويتفوق الترجي على الإفريقي التونسي الذي حصل على اللقب 13 مرة، يليه النجم الساحلي في المرتبة الثالثة بعد أن حصل على اللقب في 10 مناسبات.
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