من بينهم محرز.. 5 مرشحين لخلافة ميسي في برشلونة

بات رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، عن الفريق خلال الفترة المقبلة هو محور حديث الصحف العالمية، لا سيما في ظل الأهمية الكبرى التي يحظى بها اللاعب في صفوف النادي الكتالوني على مدار السنوات الماضية.

ميسي أبدى رغبته، الثلاثاء الماضي، في الرحيل عن برشلونة بشكل مجاني استنادا على بند في عقده يسمح له بذلك عقب نهاية الموسم، وهو ما يرفضه النادي الكتالوني بداعي أن الشرط ينتهي في 10 يونيو/حزيران.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أعدت تقريرا عن أفضل 5 لاعبين يمكنهم خلافة ميسي في صفوف برشلونة خلال الموسم المقبل، حال رحيله عن الفريق الكتالوني، وجاء من بينهم الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

معايير الاختيار

واعتمدت الصحيفة على عدة عوامل، أبرزها قدرة البديل على شغل نفس المراكز التي يشغلها اللاعب الأرجنتيني في الملعب، سواء في مركز صناعة الألعاب أو الجناحين الأيمن والأيسر أو في مركز قلب الهجوم.



التقرير اعتمد على دراسة 18 لاعبا من الذين تقترب أعمارهم من حاجز الـ30 عاما، ليمتلكوا نفس الخبرة التي يمتلكها ميسي، حيث تمت الدراسة على مدار 1350 دقيقة شاركوا فيها على مدار 15 مباراة مع فرقهم الحالية.

ولم يتوقف التقرير عند الدوريات الـ5 الكبرى، والتي تضم الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، ولكنها شملت أيضا الدوريات البرازيلي والأرجنتيني والبرتغالي والهولندي.

محرز ثالثا

ووفقا لتلك المعايير، حل محرز في المركز الثالث بقائمة أفضل اللاعبين المرشحين لخلافة ميسي في برشلونة خلال الموسم المقبل.





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وأشارت الصحيفة إلى أن محرز يمتلك الكثير من الأمور المتشابهة مع ميسي، حيث يتحرك في نفس المساحات التي يتحرك فيها اللاعب الأرجنتيني، بنسبة تشابه تصل إلى 61%.

الصحيفة اعتبرت أن محرز يمكن الحصول عليه بسهولة في صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، الذي يرغب في التعاقد مع ميسي.

صاحب الـ29 عاما ينتهي تعاقده مع السيتي في 2023، ما قد يجعل السيتي متفتحا أمام فكرة رحيله، لا سيما حال التعاقد مع ميسي.

قائمة المرشحين

ولا يتفوق على محرز سوى لاعبين، أولهما الأوروجواياني جيورجيان دي أراسكايتا ، لاعب كروزيرو البرازيلي، الذي رشحته صحيفة "ماركا" في المرتبة الأولى.





وفي المرتبة الثانية يأتي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يتفوق على محرز وفقا للصحيفة.

الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، يأتي في المرتبة الرابعة، متفوقا على لويس بيتزي، لاعب بنفيكا البرتغالي، الذي حل في المركز الخامس.