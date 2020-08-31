أقلعت أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي، اليوم الإثنين، في لحظة تاريخية يشهدها العالم، متخذة من السلام شعارا، ومن أمن واستقرار المنطقة مسارا.
لحظة مشحونة بإيمان القيادة الإماراتية في إرساء دعائم السلام واستتباب الأمن والاستقرار في بقاع المعمورة لاسيما في الوطن العربي.
والرحلة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية والتي انطلقت من مطار "بن غوريون" بتل أبيب متجهة إلى مطار أبوظبي الدولي، تحمل رمز "إل واي 971"، وهو رقم الاتصال الدولي للإمارات.
فيما توشحت قمرة الطائرة الخارجية بشعار "السلام" مخطوطا بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والعبرية.
وقبل الإقلاع التاريخي، اُفترشت أرضية مهبط مطار بن غوريون بالأعلام الإسرائيلية والأمريكية، وسط احتفاء الموجودين.
وتقل الطائرة على متنها، وفدان أمريكي وإسرائيلي رفيعي المستوى، سيجريان محادثات مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مسيرة جديدة بالشرق الأوسط
وقبيل الانطلاق، قال كوشنر للصحفيين: " نحن نستقل الرحلة الجوية الأولى في التاريخ بين إسرائيل ودولة في الخليج العربي".
وأعرب عن أمله أن "تكون بادرة لمسيرة جديدة في الشرق الأوسط"، مضيفا "بالأمس صليت أن يشاهد الجميع في العالم العربي والإسلامي هذه الرحلة".
من جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين: "اليوم بهذه الرحلة التجارية تبدأ مرحلة جديدة، وهذه خطوة هامة".
وتأتي هذه الرحلة بين إسرائيل والإمارات، كأول خطوة على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري.
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