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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الإثنين 2020/8/31 02:22 م بتوقيت أبوظبي

استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، مصطفى أديب، سفير بلاده في ألمانيا، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحصل الدبلوماسي اللبناني على تأييد أغلبية النواب لتكليفه برئاسة الوزراء، اليوم الإثنين، وفقا لإحصاء أجرته رويترز للأصوات التي أدلى بها المشرعون في المشاورات الرسمية.

وحصل أديب، سفير لبنان في ألمانيا، على ما لا يقل عن 66 صوتا، أو ما يزيد على نصف أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 بعد أن أعلن التيار الوطني الحر المسيحي ترشيحه له.

ويضم مجلس النواب اللبناني عادة 128 عضوا لكن 7 استقالوا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب.

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وأطاح تفجير مرفأ بيروت بحكومة حسان دياب، وسط حالة غضب كبيرة للبنانيين حيث أسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة الآلاف، إلا أن الرئيس ميشال عون طلب من دياب الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تشكل الحكومة الجديدة.

وبرز اسم سفير لبنان الأسبق في الأمم المتحدة، نواف سلام، كمرشح توافقي إلا أن مليشيا حزب الله وضعت فيتو عليه، وقالت إن اسمه خارج البحث، ودعت للتفكر بأسماء أخرى.

قبل أن يعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، الأحد، ترشيح "أديب" لرئاسة الحكومة، وسط ضغط دولي خاصة من فرنسا التي طالبت بتشكيل الحكومة سريعاً دون إبطاء. 

جاء ذلك عقب اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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