دوت الخليج الإخباريةالإثنين 2020/8/31 03:39 م بتوقيت أبوظبي
حطت في مطار أبوظبي الدولي، اليوم الإثنين، أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، ترسم شعاع أمل ينير طريق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.
رحلة ترجمت أولى الخطوات على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري، برعاية أمريكية، وسط إشادات عربية ودولية.
وحملت طائرة بوينغ 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، رمز "LY971" وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير.
أجندة حافلة
أجندة حافلة بملفات مهمة يُنتظر أن تتصدر مباحثات الوفد الأمريكي الإسرائيلي مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ملفات تتقاطع عند قطاعات ومجالات حيوية في الاستثمار، والصحة، والفضاء، والمالية، والطيران المدني، والسياحة والثقافة، إضافة للسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين نتيجة لمعاهدة السلام بينهما.
وتأتي هذه الرحلة في إطار الجهود الإماراتية الإسرائيلية الإماراتية، لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كوشنير يصلي للحظة التاريخية
وقبيل الصعود للطائرة، قال كوشنير للصحفيين، إنه صلى أن يشاهد المسلمون والعرب حول العالم الرحلة التاريخية من تل أبيب إلى أبوظبي.
وقال "هذه أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى دولة في الخليج العربي، إنها رحلة تاريخية".
وتأتي هذه الرحلة بين إسرائيل والإمارات كأول خطوة على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري.
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