سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، متخطيا 16 جنيها لدى بعض المصارف غير الحكومية مدفوعا بزيادة الطلب من شركات وأفراد.

وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء على شاشات البنك المركزي المصري 15.79 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وهيمن متوسط السعر 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع على سعر صرف الدولار لدى معظم البنوك وشركات الصرافة.

وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي 113 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى ليصل إلى مستوى 38.315 مليار دولار .

وخسر الاحتياطي 9.4 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى مدفوعاً بتداعيات فيروس كورونا.

وتتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس زيادة استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار في الفترة المقبلة.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن الجنيه ارتفع بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو/ تموز الماضي، فيما توقعت الإيكونوميست أن يرتفع الجنيه بنسبة 6.4% مقابل الدولار ليسجل الدولار 15.74 جنيه بحلول عام 2024.

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أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

تاليا سجل الدولار أعلى سعر عند 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع، في بنوك،الأهلي اليوناني والعربي الأفريقي والمصري الخليجي.

أقل سعر للدولار

وسجل المصرف المتحد أقل سعر للدولار عند مستوى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

اليورو والإسترليني

وفي بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية، سجل سعر اليورو 18.82 جنيه للشراء و 18.99 جنيه للبيع.

كما زاد الجنيه الإسترليني إلى 21.09 جنيه للشراء و 21.28 جنيه للبيع،وفقا لشاشة تعاملات بنك مصر،

الريال السعودي والدرهم الإماراتي

وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 4.12 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.28 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، وفقا لبنك مصر.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي إلى 49.36 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.