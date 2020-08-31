دوت الخليج الإخباريةالإثنين 2020/8/31 04:09 م بتوقيت أبوظبي
وجه جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ووصفه بأنه "قائد حقيقي" في الشرق الأوس.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوشنير فور وصوله إلى مطار أبوظبي، في أول رحلة تجارية قادمة من تل أبيب ، والتي جاءت عقب الإعلان عن معاهدة السلام منتصف الشهر الجاري.
وقال كوشنير: "نشكر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد فهو قائد حقيقي في منطقة الشرق الأوسط".
وأعرب كوشنير على أمله في أن "تكون رحلتنا الأولى للإمارات والقادمة من إسرائيل بداية لسيل من الرحلات الأخرى".
وحطت في مطار أبوظبي الدولي، أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، ترجمت أولى الخطوات على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري، برعاية أمريكية، وسط إشادات عربية ودولية.
وحملت طائرة بوينج 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، رمز "LY971" وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه كوشنير.
وتتصدر مباحثات الوفد الأمريكي الإسرائيلي مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة أجندة حافلة بملفات مهمة في عدة قطاعات من بينها الاستثمار، والصحة، والفضاء، والمالية، والطيران المدني، والسياحة والثقافة، إضافة للسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية.
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