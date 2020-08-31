قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إنه سيتم تبادل السفراء بين الإمارات وإسرائيل والتعاون في مجالات عدة بينها التعليم والصحة والتكنولوجيا.

وأضاف أوبراين، لدى وصوله إلى أبوظبي ضمن وفد أمريكي إسرائيلي مشترك في أول رحلة بين الإمارات وإسرائيل، إنه تم التوصل لمعاهدة السلام بفضل شجاعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار إلى أن معاهدة السلام تتيح تعاون البلدين في مجالات عدة بينها التعليم والصحة والتكنولوجيا.

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وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمثابة "قائد وصديق يعتمد عليه".

وحطت في مطار أبوظبي الدولي، أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، ترجمت أولى الخطوات على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري، برعاية أمريكية، وسط إشادات عربية ودولية.



وحملت طائرة بوينج 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، رمز "LY971" وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير.

وتتصدر مباحثات الوفد الأمريكي الإسرائيلي مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة أجندة حافلة بملفات مهمة في عدة قطاعات من بينها الاستثمار، والصحة، والفضاء، والمالية، والطيران المدني، والسياحة والثقافة، إضافة للسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية.