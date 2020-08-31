هنأ مائير بن شابات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلاده والإمارات بعد وصول أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب لأبوظبي.

وقال بن شابات، في كلمة بدأها باللغة العربية من مطار أبوظبي "وصلنا هنا لتحويل الرؤية إلى واقع"، داعيا دولا أخرى "للمشاركة معنا في صنع السلام من أجل شعوب المنطقة".

وأضاف "علينا تعزيز القواسم المشتركة لتغيير الواقع، فالسلام مهم لصالح شعوب المنطقة".

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وشدد على أن الجميع عليه "مواجهة التهديدات الإيرانية".

وحطت في مطار أبوظبي الدولي أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، ترجمت أولى الخطوات على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري، برعاية أمريكية، وسط إشادات عربية ودولية.

وحملت طائرة بوينج 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية رمز "LY971"، وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير.

وتتصدر مباحثات الوفد الأمريكي الإسرائيلي مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة أجندة حافلة بملفات مهمة في عدة قطاعات، من بينها الاستثمار، والصحة، والفضاء، والمالية، والطيران المدني، والسياحة والثقافة، إضافة للسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية.