طائرة العال في أبوظبي.. إقلاع تاريخي نحو السلام

إقلاع تاريخي.. ذلك الذي قامت به طائرة العال الإسرائيلية في طريقها من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في أول رحلة جوية مباشرة بين البلدين.
طائرة السلام تهبط في أرض السلام.. الرحلة التاريخية
لحظة تاريخية يشهدها العالم، متخذة من السلام شعارا، ومن أمن واستقرار المنطقة مسارا.
لحظة مشحونة بإيمان القيادة الإماراتية في إرساء دعائم السلام واستتباب الأمن والاستقرار في بقاع المعمورة، لا سيما في الوطن العربي.
قمرة الطائرة الخارجية توشحت بشعار "السلام"، مخطوطا بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والعبرية.
الطائرة تقل على متنها وفدين، أمريكيا وإسرائيليا، رفيعي المستوى، سيجريان محادثات مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات.
تأتي هذه الرحلة بين إسرائيل والإمارات كأول خطوة على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري.
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