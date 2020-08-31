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طائرة العال في أبوظبي.. إقلاع تاريخي نحو السلام

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إقلاع تاريخي.. ذلك الذي قامت به طائرة العال الإسرائيلية في طريقها من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في أول رحلة جوية مباشرة بين البلدين.

طائرة السلام تهبط في أرض السلام.. الرحلة التاريخية

لحظة تاريخية يشهدها العالم، متخذة من السلام شعارا، ومن أمن واستقرار المنطقة مسارا.

لحظة مشحونة بإيمان القيادة الإماراتية في إرساء دعائم السلام واستتباب الأمن والاستقرار في بقاع المعمورة، لا سيما في الوطن العربي.

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قمرة الطائرة الخارجية توشحت بشعار "السلام"، مخطوطا بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والعبرية.

الطائرة تقل على متنها وفدين، أمريكيا وإسرائيليا، رفيعي المستوى، سيجريان محادثات مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات.

تأتي هذه الرحلة بين إسرائيل والإمارات كأول خطوة على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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