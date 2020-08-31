مدرب الترجي يتوعد المنتقدين بعد التتويج بالدوري التونسي

فتح معين الشعباني، المدير الفني للترجي، النار على المنتقدين، بعد تتويج الفريق ببطولة الدوري التونسي للمرة الرابعة على التوالي والـ30 في تاريخه.
وتُوج الترجي بلقب الدوري التونسي رغم التعادل مع هلال الشابة 1-1، مساء الأحد، في الجولة الـ23 من المسابقة، حيث أصبح الفارق بينه وبين وصيفه الصفاقسي 9 نقاط قبل 3 جولات من النهاية، مع تفوقه في المواجهات المباشرة.
ويعتبر هذا اللقب هو الخامس للمدرب التونسي منذ توليه الإشراف على تدريب الفريق في 2018 خلفا للمدرب المستقبل خالد بن يحيى.
ورغم هذا الإنجاز الكبير، فإن الشعباني لم يكن سعيدا في أعقاب التتويج، وذلك بسبب الانتقادات اللاذعة التي طالته وطالت الفريق بداعي تراجع المستوى الفني.
وقال الشعباني في تصريحات لـ"دوت الخليج الرياضية" إنه ليست لديه مشكلة في تقبل الانتقادات البناءة، باعتبارها تدخل في إطار قانون اللعبة، غير أنه أبدى امتعاضه مما أسماه بالحملات التي يشنها البعض ضده وضد الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر مدرب الترجي التونسي أن هذه الحملات غير بريئة، متهما بعض الأشخاص بالوقوف وراءها، متوعدا بالكشف عنهم خلال المرحلة المقبلة.
وفي نفس السياق، اعتبر مجدي تراوي، المدرب العام، أن الانتقادات الموجهة للفريق هدامة، وتصدر من أطراف ترغب في إفساد الجو العام ولا تريد النجاح للترجي.
وقال تراوي في تصريحات لـ"دوت الخليج الرياضية": "فترة التوقف التي دامت 5 أشهر أثرت علينا بشكل سلبي، وكان من الصعب استعادة النسق الطبيعي".
واستدرك: "المهم بالنسبة لنا أننا اضفنا النجمة الثالثة للفريق وتركنا بصمة في تاريخ النادي".
يُذكر أن منافسات الدوري التونسي توقفت منذ مارس/آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود للاستئناف مطلع الشهر الحالي.
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