بمعسكر أوروبي "دقيق".. بلماضي يجهز منتخب الجزائر لرحلة المونديال

حسم جمال بلماضي، المدرب الوطني لمنتخب الجزائر، أموره بخصوص المعسكر المقبل الذي ينتظر "الخضر" بعد شهر من الآن، من أجل بدء الاستعدادات للارتباطات الرسمية المقبلة.



وأكدت مصادر "دوت الخليج الرياضية" أن الرجل الأول في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر حسم تقريبا جميع الأمور الخاصة بالمعسكر مع اتحاد الكرة المحلي بشكل دقيق، خاصة ما يتعلق بمكان إقامة التجمع، والمباراة التي سيلعبها "الخضر" وديا، في انتظار عودة المواجهات الرسمية في القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن بطل أفريقيا لن يقيم معسكره في أرض الجزائر، بل سيتوجه صوب القارة الأوروبية وعلى وجه التحديد للنمسا، التي يُفترض أن تحتضن تجمع محاربي الصحراء في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكدت أن التجمع سيكون قصير الأمد، لكنه يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لجمال بلماضي، الذي يريد ترتيب بيته وتنظيم أموره تحسبا للتحديات المستقبلية، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة 2022.





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ولم يأت اختيار بلماضي للنمسا على وجه التحديد لإقامة التجمع فيها من العدم، بل لعلمه بالهدوء الذي يميزها، حيث إنها لا تضم جالية جزائرية كبيرة عكس بقية الدول الأوروبية الكبيرة على شاكلة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، والتي كان التحضير فيها سيعني وجود جماهير غفيرة، مما قد يؤثر سلبا على تركيز اللاعبين، وهو الأمر الذي يريد الطاقم الفني تفاديه.

ودية أفريقية

في السياق ذاته، وعلى عكس طموحات الجماهير الجزائرية، فإن رفاق القائد رياض محرز لن يُلاقوا منافسا كبيرا من أوروبا أو أمريكا الجنوبية خلال معسكرهم المقبل، بل سيكتفون بمواجهة خصم من القارة السمراء، وهو ما أكدته مصادر موثوقة لـ"دوت الخليج الرياضية"، من داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأشارت المصادر إلى أن بلماضي كان يريد ملاقاة أحد عمالقة أوروبا، لكن التزام منتخبات القارة العجوز بدوري الأمم الأوروبية أربك كل الحسابات في نهاية المطاف، وأجبر الجهاز الفني على التركيز على خصوم من أفريقيا، لتمكين التشكيلة من استعادة طعم المنافسة أمام أبناء القارة السمراء.





وسيشهد التربص المقبل لمحاربي الصحراء تعديلات طفيفة جدا في التشكيلة، حيث لا لن تتعدى الوجوه الجديدة 4 عناصر على أقصى تقدير، باعتبار أن الطاقم الفني لا يريد تغيير تشكيلة تحقق الإجماع عليها وحققت إنجازا تاريخيا بالفو بكأس الأمم الأفريقية "مصر 2019" عن جدارة واستحقاق.

ويرتقب أن تمتد التغييرات لمركز وسط الميدان الدفاعي، نظرا لوضعية عدلان قديورة الصحية وتقدمه في السن، كما قد تشهد قدوم وجه جديد في الخط الخلفي ووسط الميدان الهجومي في حالة تواصل مشاكل جمال بلعمري ويوسف بلايلي مع فريقيهما الشباب والأهلي السعوديين على الترتيب.