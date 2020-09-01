أوامر ملكية سعودية.. "لن ينجو أحد من الفساد"

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، يقضي بإنهاء خدمة مسؤولين وإعفائهم من منصابهم وإحالتهم للتحقيق في تهم فساد مالي. "التعاون الخليجي" يدين إطلاق الحوثي "مسيرة" مفخخة باتجاه السعودية وأشار الأمر الملكي إلى أنه بناء على ما أحيل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع، تقرر إنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق. التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة بدون طيار جنوبي السعودية



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