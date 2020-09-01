دوت الخليج الإخباريةالإثنين 2020/8/31 06:30 م بتوقيت أبوظبي
لم يعد لمستخدمي السوشيال ميديا في مصر حديث إلا سيارة ياسمين صبري الجديدة "رولز رويس"، والتي يصل سعرها بعد الإفراج الجمركي إلى 10 ملايين جنيه.
وصباح اليوم، تداول عدد كبير من المستخدمين صورا لسيارة "رولز رويس" تعرضت لحادث، ادعى البعض أنها السيارة الجديدة للنجمة المصرية، معتبرين أن "دوت الخليج فلقت الحجر".
ونسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي السيارة المحطمة بأنها تخص الفنانة ياسمين صبري، معلقين: "دوت الخليج فلقت الحجر وقدر الله وما شاء فعل".
وطبقا لصحيفة "الوطن" المصرية، فإن الصور المتداولة لا علاقة لها بسيارة ياسمين صبري، بل تعود إلى إحدى السيارات بالمغرب، كما يعود تاريخ الصور إلى أغسطس/آب عام 2017.
وكانت ياسمين صبري استلمت مؤخرا سيارتها الجديدة من نوع "رولز رويس" (داون)، من ميناء الإسكندرية ووصل سعرها بعد الإفراج الجمركي إلى 10 ملايين جنيه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حقيقة تعرض سيارة ياسمين صبري الجديدة لحادث.. هل "دوت الخليج فلقت الحجر"؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.