دوت الخليج الإخباريةالثلاثاء 2020/9/1 05:37 م بتوقيت أبوظبي
أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، الثلاثاء، اكتشاف شبكة تجسس تابعة لتركيا، مشددا على أن التجسس التركي لا مكان له في البلاد.
وقال نيهمر، خلال مؤتمر صحفي، أن التحقيقات المكثفة التي أجراها جهاز استخبارات الشرطة النمساوية في الاشتباكات العنيفة بين نشطاء أكراد وأتراك في يوليو/تموز الماضي انتهت إلى الكشف عن قضية تجسس لصالح تركيا.
وأوضح وزير الداخلية أن سيدة من أصل تركي ترسل معلومات مستمرة عن البلاد إلى نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهدد وزير داخلية النمسا باتخاذ خطوات دبلوماسية عقابية ضد تركيا.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية النمساوية اشتبهت في يوليو/تموز الماضي بوجود تأثير من تركيا وراء أعمال الشغب في مظاهرات في فيينا، ونتيجة لذلك تم تكليف مكتب حماية الدستور والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية بإجراء التحقيقات اللازمة التى انتهت إلى الكشف عن شبكة التجسس.
ومنتصف الشهر الماضي، قبل أسبوعبن، طالبت النمسا الاتحاد الأوروبي "بأن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا، في ضوء سلسلة الأحداث الأخيرة في شرق البحر المتوسط".
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