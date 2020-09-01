فيديو.. ماكرون يزور فيروز في منزلها ويمنحها أعلى وسام فرنسي

دوت الخليج الإخبارية - وكالاتالثلاثاء 2020/9/1 12:03 ص بتوقيت أبوظبي
منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السيدة فيروز، الإثنين، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.
وكان ماكرون وصل قرابة الساعة الـ10 و10 دقائق إلى منزل السيدة فيروز في الرابية يرافقه السفير الفرنسي برونو فوشيه، مستهلا زيارته الثانية للبنان في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان.
وعقد ماكرون اللقاء بعيدا عن الإعلام، نزولا على رغبة فيروز وعائلتها.
وكانت بلدية الرابية زينت المنطقة بالأعلام الفرنسية واللبنانية ورفعت اللافتات المرحبة بالرئيس الضيف باللغة الفرنسية.
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