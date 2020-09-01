سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

قفز سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في السوق غير الرسمية "السوداء"، فيما بقي السعر ثابتا لدى البنوك ومحال الصرافة.

ويقول متعاملون في سوق الصرف اللبنانية وفق وسائل إعلام محلية إن تجار السوق الموازية (السوداء) يشترون الدولار حسب المناطق بسعر يتراوح ما بين 7130 و7230 ليرة لكل دولار، مقابل 7000 و7150 يوم الإثنين.

والأزمة المالية مستمرة منذ فترة طويلة وتمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

ويقول الخبير المالي والاقتصادي، نسيب جبريل، في تصريحات صحفية: "يجب تشكيل حكومةٍ فعّالة تأخذ قراراتٍ مؤلمة وليست جريئة فقط، والتي تبدأ بالعملية الإصلاحية، وتتوصّل إلى اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي، فالصندوق لديه إجراءاتٍ معيّنة ستضطر الحكومة إلى اتّخاذها".

وتابع: "الأولوية للإصلاحات وتطبيق الإجراءات التي يطالب بها، وأن تأخذ الحكومة على عاتقها إعادة إعمار الأماكن المدمّرة بعد انفجار المرفأ، والتعويض على المتضرّرين وإعادة العجلة الاقتصادية إلى دورتها، وهو ما يؤدّي إلى خلق فرص عمل جديدة، ويحدّ من البطالة".

وبدأ لبنان مطلع مايو/أيار الجاري محادثات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على تمويل بنحو 10 مليارات دولار، ويتطلع إلى قرابة 11 مليار دولار أخرى من مانحين آخرين.

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وقوضت اعتراضات من النخبة الحاكمة في لبنان الخطة التي تفترض وقوع خسائر فادحة في النظام المالي، مما عرقل محادثات مع صندوق النقد الدولي تهدف لإنقاذ البلاد من انهيار مالي.

مصرف لبنان المركزي



وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافة

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.