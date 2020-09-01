سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في التعاملات المبكرة للبنوك وشركات الصرافة، وسط تراجع الطلب، وفق مصرفيين.

وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري 15.79 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وهيمن متوسط سعر الدولار عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع على تعاملات عدة بنوك منها، البركة، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، الأهلي اليوناني، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، وبنك الإسكندرية".

في المقابل بلغ سعر الدولار 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، في تعاملات بنوك قناة السويس، المصري لتنمية الصادرات، مصر، الأهلي المصري، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، ومصر إيران للتنمية".

ووقعت مصر تسهيلا تمويليا تقليديا وإسلاميا بقيمة ملياري دولار بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد ما يعزز قيمة العملة المحلية.

وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي 113 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى ليصل إلى مستوى 38.315 مليار دولار .

أقل سعر للدولار

وعرض بنك كريدي أجريكول أقل سعر لتعاملات الدولار عند 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار عند مستوى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع،لدى البنك المصرى الخليجى.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي في أغلب البنوك المصرية خلال التعاملات المبكرة اليوم، 18.88 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 21.13 جنيه للشراء، و21.35 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي صباح الثلاثاء، 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

وسعر الدرهم الإماراتي سجل في مستهل تعاملات اليوم، سعر 4.28 جنيه للشراء، و 4.33 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي فسجل 49.39 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

وتتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس زيادة استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار في الفترة المقبلة.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن الجنيه ارتفع بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو/ تموز الماضي، فيما توقعت الإيكونوميست أن يرتفع الجنيه بنسبة 6.4% مقابل الدولار ليسجل الدولار 15.74 جنيه بحلول عام 2024.