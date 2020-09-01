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تركيا تسطو على البنك المركزي الليبي

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يوما تلو الآخر، تعلن تركيا عن توقيع اتفاقيات جديدة عن ليبيا من بوابة حكومة الوفاق، هدفها النهائي احتلال مقدرات الشعب من مصادر طاقة تقليدية (النفط والغاز)، وحركة التجارة والجمارك، ومحاولات التفرد بإعادة إعمار البلاد من خلال شركات تركية.

تركيا تمارس سطوا مقننا على البنك المركزي الليبي

أحدث خطوات الاحتلال التركي لليبيا، البنك المركزي التركي يُعلن توقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الليبي  بسحب الاحتياطات الليبية من البنوك الأوروبية  وضخها في المركزي التركي لإنعاش الليرة التركية المنهارة.

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منْ يبحث عن الحرب في ليبيا؟

وتفتح الاتفاقية باب السطو المقنن على أصول وموجودات البنك المركزي الليبي، امتدادا لرزمة اتفاقيات سابقة، فتحت الباب أمام استنزاف البلاد في قطاعات الطاقة والعقار والجمارك، وأحدثها النقد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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