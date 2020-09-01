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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الثلاثاء 2020/9/1 11:06 م بتوقيت أبوظبي

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ساهمت في تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وأكد قرقاش، خلال لقائه مائير بن شبات مستشار ورئيس الأمن القومي الإسرائيلي والذي يرأس الوفد الإسرائيلي الذي يزور الإمارات، أن المعاهدة "وفرت فرصة تاريخية للعودة إلى المفاوضات في مسعانا المشترك للوصول إلى سلام مستدام يعزز أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية خطوة إيجابية لدفع فرص السلام في المنطقة.

وتناول اجتماع قرقاش ومائير تفاصيل زيارة الوفد الإسرائيلي إلى أبوظبي وفرص التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة. 

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كما تطرقا خلال المحادثات التي جرت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى تعزيز فرص السلام والاستقرار.

وقال قرقاش إن معاهدة السلام تؤسس لعلاقات ثنائية راسخة في مجالات عدة: اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها في صالح البلدين والمنطقة عموماً.

والإثنين، حطت في مطار أبوظبي الدولي، أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، ترجمت أولى الخطوات على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الماضي، برعاية أمريكية، وسط إشادات عربية ودولية.

وحملت طائرة بوينج 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، رمز "LY971" وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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