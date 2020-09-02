وافق البرلمان التونسي، الأربعاء، على منح الثقة لحكومة "تكنوقراط" يرأسها هشام المشيشي، وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي، والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

ومنح البرلمان الثقة لحكومة المشيشي بأغلبية الأصوات، حيث حصل على موافقة 134 صوتا، مقابل 67 معارضا.

وسيخلف المشيشي ،البالغ من العمر 46 عاما، حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال يوليو/تموز الماضي إثر تفجر قضية فساد تتعلق بالتربح المالي وتضارب المصالح .

واستغرقت جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة المكونة من 28 وزيرا، حوالي 11ساعة.

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وعارض حكومة المشيشي "التكنوقراط"، الحزب الدستوري الحر، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب القومية، فيما دعمها حزب النهضة، وقلب تونس، وكتلة الإصلاح، والكتلة الوطنية، وتحيا تونس.

وأكد المشيشي في وقت سابق، الإثنين بأن تونس مرت بمرحلة "إنهاك " دفعت الشباب لركوب قوارب الموت للهجرة، وأن حالة من الإحباط العامة تسيطر على البلام

وأوضح خلال كلمته في البرلمان، إن التونسيين وجدوا انفسهم بعد 10سنوات يعاني من أجل توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، في ظل وضع اقتصادي متأزم.