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أصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الأربعاء، بجروح طفيفة، إثر عملية دهس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إن فلسطينيا نفذ عملية دهس عند حاجز عسكري قرب قرية زعترة، جنوب نابلس.

ولفتت الشرطة إلى أنه جرى اعتقال المنفذ، دون أن تذكر اسمه.

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لكن شهود عيان قالوا إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الفلسطيني.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن شابا أصيب عند حاجز زعترة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي منع طواقمه من الوصول إليه.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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