سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

تراجع متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، في السوق غير الرسمية (السوداء)، بنحو 3 جنيهات، مقارنة بتعاملات الإثنين.

ووفق وسائل إعلام محلية سودانية، بلغ أعلى سعر للدولار في السوق الموازية 203 جنيهات، مقابل 206 في تعاملات أمس.

واستقر سعر صرف العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني وكذلك البنوك العاملة في السودان عند مستوى 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

ومع انهيار الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي، دعا خبراء سودانيون إلى ضرورة الإسراع في وضع تدابير عاجلة لتفادي كارثة اقتصادية ستعصف ببلادهم، في ظل استمرار التراجع المريع في قيمة العملة الوطنية "الجنيه" مقابل النقد الأجنبي.

الاقتصاد السوداني في أرقام

وكسر معدل التضخم في السودان حاجز الـ100% مع تراجع معدل الاقتصاد وارتفاع حجم الدين العام في ظل انهيار الجنيه السوداني أمام النقد الأجنبي، ليسجل معدل التضخم وفق آخر بيان صادر عن وزارة المالية السودانية مستوى 136%.

وبلغ حجم الدين العام في السودان ما يزيد عن 60 مليار دولار، وسط إجراءات حكومية مشددة لسداد فاتورة الدين التي تهدد بكارثة اقتصادية خلال الفترة المقبلة.

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ويصدر السودان نحو 4 أطنان من الذهب، كما تساهم الضرائب بنسبة 6% من حجم الإيرادات العامة للدولة.

وبلغ حجم برنامج دعم الأسر في السودان 484 مليون دولارا، وحجم الدعم السنوي للسلع والخدمات 2.5 مليون دولار.

خطة الحكومة

ووضعت الحكومة السودانية خطة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية والتي تتمثل في رفع الدعم عن المحروقات تدريجياً، وتحديث القطاع المالي، وتأسيس وكالة التحول الرقمي، وتعديل سعر الصرف على مدى عامين.

سعر اليورو والإسترليني

وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي في البنوك 65.96 جنيه للشراء و66.29 جنيه للبيع، وفق البنك المركزي السوداني.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنوك 73.79 جنيه للشراء و74.16 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وسجل الدينار الكويتي في بنك السودان المركزي سعر 179.15 جنيه للشراء و180.04 جنيه للبيع.