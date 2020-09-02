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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأربعاء 2020/9/2 01:22 م بتوقيت أبوظبي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن العراق أمامه الكثير من التحديات فيما يخص سيادته وأمنه. 

ولفت ماكرون في تغريدة على تويتر إلى أن الجنود الفرنسيين يقاتلون "جنبًا إلى جنب مع القوات العراقية لضمان هزيمة الإرهاب نهائيًا"، مؤكدا أن "أمننا الجماعي والإقليمي على المحك".

ووصل الرئيس الفرنسي إلى بغداد، صباح اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود العراق لفرض السيادة والحرب على الإرهاب . 

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وكان الرئيس العراقي برهم صالح في استقبال نظيره الفرنسي، قادما من بيروت، حيث أعلن من هناك مساء أمس الثلاثاء، أن زيارته إلى بغداد ستركز على "بدء مبادرة جديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لدعم سيادة العراق"، لم يكشف بنودها.

ومنذ بداية 2020، شهد العراق سلسلة من الأزمات بدأت بالضربة الأمريكية التي استهدفت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، وهو ما ردت عليه طهران بضرب قواعد عسكرية غربي البلاد.

وإلى جانب المشهد السياسي، تسبب انهيار أسعار النفط في إلحاق أضرار باقتصاد العراق ثاني منتج للنفط في منظمة أوبك، قبل أن يفاقم الوضع تفشي فيروس العالمي، على وقع احتجاجات لم تهدأ في الشارع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والفساد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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