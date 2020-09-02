رئيس فرنسا في حضرة فيروز.. صور ووسام وأغنية

نشر الحساب الرسمي لمطربة لبنان والعالم العربي فيروز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صوراً من اللقاء الذي تم، الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها.

وحظي اللقاء والصور باهتمام واسع في مختلف أنحاء الوطن العربي، سواء لأهمية زيارة ماكرون إلى لبنان للمرة الثانية، أو للفتة التي بادر إليها للتعبير عن تقديره لرموز لبنان بشكل خاص والفن بشكل عام.





Advertisements

والتقى ماكرون، مساء الإثنين، السيدة فيروز في منزلها بالرابية واستمر اللقاء نحو 75 دقيقة، منحها خلاله وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هي بدورها لوحة فنية.





ووصف الرئيس الفرنسي المطربة فيروز (85 عاما)، بعد اللقاء، بأنها "جميلة وقوية للغاية". وحين سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز، أجاب بأنها "لبيروت"، التي ترددت صداها مؤخرا في المحطات المحلية والعالمية وترافقت مع صور لانفجار مرفأ بيروت الكارثي.