أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة عدم اتخاذ إسرائيل إجراءات أحادية من شأنها أن تقوض فرص إحلال السلام.



ولفت السيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضرورة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي في القضية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، إن السيسي شدد خلال الاتصال، على ضرورة الدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.

Advertisements

وشدد على أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع غزة، في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.

وبحسب البيان، أكد السيسي "دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن لإسرائيل".

وثمن الرئيس المصري الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، باعتباره خطوة في اتجاه تحقيق السلام بالمنطقة.

وأجرى السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي، تناول فيه الجانبان أيضاً تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.