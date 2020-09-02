دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/9/2 06:42 م بتوقيت أبوظبي
كشفت تقاير إعلامية عن إصابة البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن كورتوا خضع لفحوصات طبية قبل انضمامه إلى معسكر منتخب بلجيكا، استعدادا لانطلاق دوري الأمم الأوروبية.
وتأكد حارس عرين ريال مدريد من إصابته بفيروس كورونا، ليغيب عن المباريات الدولية لمنتخب بلجيكا خلال الفترة المقبلة.
وخضع كورتوا وباقي عناصر المنتخب البلجيكي لاختبار الأنف للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجة اختباره إيجابية.
ورغم ذلك، لم تستبعد الصحيفة مشاركة اللاعب في مباريات بلجيكا المقبلة في دوري الأمم الأوروبية، لكن الأمر سيتم حسمه بعد إجراء اختبار آخر له خلال اليومين المقبلين.
ويلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره الدنماركي يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف يلاقي ضيفه الايسلندي الثلاثاء، في الجولتين الأولى والثانية من دوري الأمم الأوروبية.
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