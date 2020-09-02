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رياضة

دوت الخليج الإخبارية

الأربعاء 2020/9/2 06:42 م بتوقيت أبوظبي

كشفت تقاير إعلامية عن إصابة البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني بفيروس المستجد (كوفيد-19).

وحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن كورتوا خضع لفحوصات طبية قبل انضمامه إلى معسكر منتخب بلجيكا، استعدادا لانطلاق دوري الأمم الأوروبية.

وتأكد حارس عرين ريال مدريد من إصابته بفيروس كورونا، ليغيب عن المباريات الدولية لمنتخب بلجيكا خلال الفترة المقبلة.

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وخضع كورتوا وباقي عناصر المنتخب البلجيكي لاختبار الأنف للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت نتيجة اختباره إيجابية.

ورغم ذلك، لم تستبعد الصحيفة مشاركة اللاعب في مباريات بلجيكا المقبلة في دوري الأمم الأوروبية، لكن الأمر سيتم حسمه بعد إجراء اختبار آخر له خلال اليومين المقبلين.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره الدنماركي يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف يلاقي ضيفه الايسلندي الثلاثاء، في الجولتين الأولى والثانية من دوري الأمم الأوروبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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