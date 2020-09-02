زلزال ميسي أمل رياض محرز لتحقيق حلم الطفولة

دوت الخليج الرياضيةالأربعاء 2020/9/2 08:01 م بتوقيت أبوظبي
يواجه برشلونة الإسباني أزمة حقيقية، ربما هي الأكبر على مدار القرن الحالي بالنسبة للنادي الكتالوني، وتتعلق بالرحيل الوشيك للأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق.
ميسي أرسل فاكسا رسميا لإدارة النادي الأسبوع الماضي، للمطالبة بالرحيل هذا الصيف، لكن الأمر لم تحسم بعد، وسط محاولات من مسؤولي برشلونة لإثناء اللاعب عن قراره.
صحيفة "ماركا" الإسبانية أعدت في وقت سابق، تقريرا بخصوص اللاعبين الأقرب لخلافة ميسي داخل ملعب كامب نو، أبرزهم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، والأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس، بالإضافة للجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.
وتبدو الفرصة سانحة أمام محرز لتحقيق حلم الطفولة، بعد أن كشف قبل 5 سنوات، عن رغبته الكبيرة في الانتقال إلى ملعب كامب نو معقل برشلونة.
محرز قال في تصريحات لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، وقت أن كان لاعبا بين صفوف ليستر سيتي: "منذ طفولتي، وأنا أحلم دائما بالانتقال إلى برشلونة".
تصريحات محرز جاءت ردا على دخوله آنذاك لدائرة اهتمامات العديد من الأندية، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وأرسنال وتشيلسي، في ظل المستويات المتميزة التي قدمها مع ليستر.
لكن رحيل ميسي عن برشلونة، سيجعل الحلم منقوصا بالنسبة لنجم منتخب الجزائر، المتألق مع مانشستر سيتي خلال آخر موسمين.
وقال محرز آنذاك: "من الواضح أن الجميع يريد اللعب مع ميسي، ربما يتحقق ذلك ذات يوم".
واختتم بقوله: "صحيح أنني لم يكن لديّ بطل في يوم ما، لكنني أحببت كثيرا طريقة لعب زين الدين زيدان وديديه دروجبا ورونالدو (الظاهرة البرازيلية)، بالإضافة إلى ميسي".
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