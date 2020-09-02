تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الأربعاء، لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطار التيفور بمحافظة حمص.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاع الجوي السوري تصدت إلى أهداف معادية باتجاه مطار التيفور ، وأسقطت معظمها".

ونقلت عن مصدر عسكري سوري قوله إن" الهجوم أسفر عنه خسائر مادية فقط".

Advertisements

والإثنين الماضي، قتل 5 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران، بينهم 3 من جنسيات غير سورية وأصيب أكثر من 10 آخرين، في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية غربي دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف استهدف مواقع عسكرية للجيش السوري وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية له.

والقصف الجديد اليوم الأربعاء يعد الثالث خلال شهرين، إذ أعلنت دمشق في الإثنين الماضي استهداف موقاع غربي دمشق، وسبقه هجوم آخر في الأسبوع الأول من أغسطس/آب الماضي.