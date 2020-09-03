سياسة دوت الخليج الإخبارية الخميس 2020/9/3 04:15 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/9/3 04:15 ص بتوقيت أبوظبي

سقط صاروخ من طراز كاتيوشا، الخميس، في منطقة القادسية بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب وسائل إعلام محلية. واستهدف الصاروخ الذي سقط في العاصمة العراقية مقر الشركة المعنية بحماية مطار بغداد الدولي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا هذا الأسبوع؛ حيث سقط صاروخ من نفس الطراز الأحد بمحيط المطار. Advertisements ومنذ سنوات، تشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية.

وغالباً ما تستهدف تلك الصواريخ المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا ومعسكرات للتحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق إضافة إلى مطار بغداد الدولي. وتقف وراء تلك الهجمات مليشيات وفصائل مسلحة مدعومة من إيران.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.