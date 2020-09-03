جريمة الفيرمونت.. تطورات جديدة بأشهر قضية اغتصاب في مصر

سحب أطباء الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي في مصر، الأربعاء، عينات دم وبول من المتهمين في جريمة اغتصاب شابة جماعياً بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بواقعة حدثت قبل 6 سنوات، ومعروفة إعلامياً بـ"جريمة الفيرمونت".

وجاء هذا الإجراء تنفيذًا لقرار النيابة العامة لإثبات مدى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من عدمه.

وبعد الانتهاء من أخذ العينات وظهور نتيجة التحاليل سيتم إعداد تقرير خاص بكل متهم، بما أظهرته نتائج التحاليل، لعرضها على النيابة العامة صاحبة الجهة الأصيلة في التحقيقات.

ويتم إجراء تحليل المخدرات عن طريق أخذ عينات من الدم وعينات من البول، لتحليلها ومعرفة نوع المخدر ووقت تناوله.

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وكانت النيابة العامة قالت في بيان إنّها "أمرت بحبس 3 متّهمين 4 أيام على ذمّة التحقيق معهم في وقائع اتّهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي".

وأضافت أنّها أمرت بإخلاء سبيل 3 موقوفين آخرين على ذمّة التحقيق في هذه القضية بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنية (5280 يورو) لكل منهم، وإخلاء سبيل رابع بضمان محلّ إقامته.

وتشتبه السلطات بأن مجموعة من الشبّان الأثرياء أقدموا على تخدير شابة واغتصابها في فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة قبل 6 سنوات.

وتلقت النيابة العامة في 4 أغسطس/آب كتابا من المجلس القومي للمرأة مرفقا به شكوى قدمتها فتاة إلى المجلس تفيد باعتداء بعض الأشخاص عليها جنسيا في عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا، على أن تعلن النيابة ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا، حفاظا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.