دوت الخليج الإخباريةالخميس 2020/9/3 01:05 م بتوقيت أبوظبي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 16 من الميليشيات الموالية لإيران، إثر قصف جوي يرجح أنه إسرائيلي، على شرق سوريا.
ووفق ما ذكره المرصد على موقعه الإلكتروني، فإن القصف الذي وقع فجر اليوم الخميس، استهدف مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، في منطقة الثلاثات الواقعة في بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي.
وأسفر هذا القصف عن سقوط تسعة قتلى في صفوف مليشيات طهران.
وعلى بعد 5 كلم عن قلعة الرحبة بأطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، استهدف قصف آخر، فجر اليوم، موقعا تابعا لميليشيات حزب الله العراقي.
وأوقعت هذه الغارات سبعة قتلى، في وقت قال المرصد إن العدد مرشح للارتفاع نظرا لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
وحتى اللحظة لم تؤكد أو تنف إسرائيل هذه الغارات التي تأتي غداة قصف جوي استهدف مطار التيفور بريف حمص الشرقي ومواقع إيرانية بالمنطقة.
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