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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الخميس 2020/9/3 01:59 م بتوقيت أبوظبي

رفضت روسيا، اليوم الخميس، ما وصفتها بالادعاءات حول تسميم المعارض البارز أليكسي نافالني الذي يتلقى حاليا العلاج في برلين، مشددة على أنها لا ترى "أي مبرر" لمثل تلك الاتهامات.

وكانت ألمانيا قد أعلنت أمس الأربعاء أن العينات المأخوذة من نافالني أظهرت وجود غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الذي طوّره السوفيت في السبعينات ويكون غالباً على شكل مسحوق ناعم يمكن أن يخترق مسام الجلد أو الجهاز التنفسي.  

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وقال الكرملين، اليوم الخميس، إنه لا يرى "أي مبرر" لاتهام الدولة الروسية بأنها خلف تسميم نافالني، داعيا الغرب إلى عدم إطلاق "أحكام متسرعة". 

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "ليس هناك أي مبرر لاتهام الدولة الروسية"، مؤكدا استعداد موسكو "للحوار" مع برلين والأوروبيين في هذه القضية.

وأمس، دعت السفارة الروسية في ألمانيا إلى تجنب "تسييس" قضية نافالني، داعية برلين بالرد سريعا على طلبها بالمساعدة في التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن الروسية حول سبب دخول نافالني إلى المستشفى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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