دوت الخليج الإخباريةالخميس 2020/9/3 01:49 م بتوقيت أبوظبي
تسلم رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الخميس، مهمته رسميا، خلفا لإلياس الفخفاخ.
وشدد المشيشي، في أول تصريح له عقب تسلم مهامه، على عزم حكومته محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن البلاد تعيش وضعا يتسم بعدم الاستقرار، وسنبذل جهدنا لمواجهة التحديات الاقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.