سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020.. 5 قروش فوارق بين البنوك

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم البنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.



وعلى شاشات البنوك، سجل الدولار 5 مستويات مختلفة، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 5 قروش كاملة.

وهيمن سعر 15.82 جنيه للشراء و15.92 للبيع على الدولار في 11 بنكا، بينما سجل 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع في 9 بنوك.

وتترقب مصر إعلان البنك المركزي عن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لشهر أغسطس/آب الماضي، وبيانات التضخم لنفس الشهر، كما ينتظر أن يعقد البنك المركزي اجتماعا للجنة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة يوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع لدى الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب".

وسجل الدولار سعر أقل قرشين لدى بنك عودة عند 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.

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السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع على الدولار في 11 بنكا هي التنمية الصناعية، وقناة السويس، والمصري لتنمية الصادرات، ومصر، والأهلي المصري، والاستثمار العربي، والكويت الوطني، وأبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وميدبنك، وكريدي أجريكول.

كما سجل الدولار سعر أقل قرشا واحدا عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع في 9 بنوك هي البركة، والتجاري الدولي، والأهلي اليوناني، والعربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، وبلوم، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، والمشرق.

أقل سعر للدولار

أما أقل سعر للدولار مقابل الجنيه المصري فتم تسجيله لدى المصرف العربي الدولي عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 15.81 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 21.14 جنيه للشراء و21.33 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي 49.38 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.