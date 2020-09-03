أمريكا تسمح بتسليم قبرص.. هل يفهم أردوغان الرسالة؟

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع حظر بيع الأسلحة إلى قبرص ويؤكد وزير خارجيتها الشراكة الرئيسية مع جمهورية قبرص في شرق البحر لمتوسط والعمل على تعميق التعاون الأمني معها.

قرار الكونغرس الأمريكي الذي أنهى 33 عاما من الحظر على بيع الأسلحة لقبرص ينطوي على رسائل سياسية وعسكرية في اتجاه واحد هو تركيا الاخوانية بعد أن ضاق ذرع المجتمع الدولي بسياسات أردوغان التخريبية في مختلف دول الشرق الأوسط.



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عسكريا.. يكشف توقيت القرار ومضمونه الموقف الأمريكي تجاه البلطجة التركية والاستعراضات العسكرية المراهقة شرق المتوسط، كما ينذر السلطات التركية بأن أي مغامرة عسكرية ضد قبرص ستؤدي لمنح القبارصة اليونانيين أسلحة كاسرة للتوازن، وربما تنتهي بمواجهة مباشرة مع أمريكا.

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أما سياسيا.. فالقرار يلغي مفاعيل الإتفاقات الأحادية التي أبرمتها السلطات التركية مع حكومة السراج حول ترسيم الحدود البحرية و يتبنى موقف دول الاقليم المناوئة للأطماع التركية.



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الخارجية التركية أعربت عن مخاوفها من تداعيات القرار، واعتبرت في بيانها أن القرار "يتجاهل التكافؤ والتوازن ويزيد خطر حدوث اشتباك في المنطقة"، فهل يعيد التاريخ نفسه .. وتدفع الغطرسة الأردوغانية الأتراك نحو الاشتباك وهدم التوازن القائم منذ العام 1974 كما دفعت صدام حسين من قبل أم يرضخ الثعلب الإخواني المخاتل للقرار الأمريكي الزاجر؟