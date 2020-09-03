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سياسة

دوت الخليج الإخبارية - بغداد - علي السويعدي

الخميس 2020/9/3 08:38 م بتوقيت أبوظبي

أفاد مصدر أمني عراقي لـ"دوت الخليج الإخبارية"، اليوم الخميس، باستهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة جنوبي العراق. 

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلاً لإمدادات التحالف الدولي على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والمثنى".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الهجوم لم يسفر عن إصابات"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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وفي تطور ذي صلة، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي باعتقال اثنين من المشتبه بتورطهم في هجوم على إمدادات التحالف الدولي في ذي قار.

وقالت الخلية في بيان إن قوات الأمن المرافقة للرتل اللوجستي رصدت تحركات تثير الشك لإحدى الدراجات البخارية التي كان يستقلها اثنان من المشتبه بهم، لذا لاحقتهم القوة وتم القبض عليهما وجار التحقيق معهما.

ويعد هذا الاستهداف هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة، حيث استهدف رتلا للتحالف أمس الأربعاء، في محافظة بابل جنوبي العراق بعبوة ناسفة، وكذلك استهداف مقر شركة معنية بحماية وتأمين مطار بغداد الدولي فجر اليوم بصاروخ كاتيوشا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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