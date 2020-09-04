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اندلع حريقان مهولان، فجر الجمعة، في محافظة وادي سوف الجزائرية الواقعة على الحدود مع ليبيا من أنبوبي نقل النفط إلى شمال شرقي الجزائر، مما أدى إلى وقف إمداد النفط.

وكشفت الحماية المدنية الجزائرية في بيان مقتضب، أن حريقين نشبا بمنطقة "أم الطيور" التابعة لمحافظة وادي سوف الواقعة جنوبي شرق البلاد والحدودية مع ليبيا.

وأوضح الدفاع المدني بأن الأمر يتعلق بأنبوب لنقل النفط يربط منطقة حاسي مسعود الصحراوية بمحافظة سكيكدة الساحلية (شرق).

أما الحريق الثاني فقد نشب في الأنبوب الرابط بين منطقة حاسي مسعود ومحافظة بجاية الساحلية التي تقع شرقي البلاد.

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وسارعت شركة سوناطراك النفطية إلى وقف إمداد النفط من الأنبوبين الذين يبعدان عن بعضهما بنحو 500 كيلومتر.

وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية إطفاء الحريقين الكبيرين، فيما تبقى أسبابها مجهولة لحد الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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