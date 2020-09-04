الأغلى في العالم.. محمد صلاح يتفوق على ميسي

حل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس، بقائمة أغلى اللاعبين في العالم من حيث القيمة التسويقية، خلال الوقت الراهن.



وأعلن موقع "كي بي إم جي" الاقتصادي، المتخصص في تقييمات القيم المالية للاعبين، أن صلاح جاء خامساً في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم بقيمة تقدر بـ126 مليون يورو.

من جانبه حل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، في المركز السابع بقيمة تسويقية بلغت 124 مليون يورو.

من جانبه تصدر الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان القائمة، بقيمة تسويقية بلغت 200 مليون يورو، أقل بنحو 25 مليون عن آخر تصنيف للموقع قبل 3 أشهر.

نيمار دا سيلفا لاعب سان جيرمان هو الآخر، حل ثانياً بعد قيادته فريق العاصمة الفرنسية لنهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، بقيمة تسويقية بلغت 148 مليون يورو.

Advertisements





وفي المركز الثالث جاء رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي بـ140 مليون يورو، وبعده جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند بـ136 مليون يورو.

في المركز السادس بين صلاح وميسي، ظهر السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول بقيمة بلغت 126 مليون يورو.

وفي المراكز من 8 لـ10، تواجد هاري كين من توتنهام هوتسبير وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي وترنت ألكسندر أرنولد من ليفربول، بقيمة 120 و120 و106 ملايين يورو على الترتيب.