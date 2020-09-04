يوسف عطال يمهد طريق محرز الجديد بالدوريات الأوروبية

حصل الجزائري الصاعد إسحاق بوصوف على تأشيرة دخول الأراضي البلجيكية، تمهيدا لانتقاله إلى صفوف كورتري، الذي سينتقل إليه على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.



بوصوف وقع على عقد طويل الأمد مع شركة "سيتي فوتبول"، التي ستفتح له باب الانتقال إلى مانشستر سيتي بعد عامين من الآن، حال نجح في تقديم أوراق اعتماده مع كورتري.

خط سير يوسف عطال

إسحاق بوصوف الملقب برياض محرز الجديد نجم مانشستر سيتي، سيصل إلى بلجيكا بداية الأسبوع المقبل، استعدادا للانخراط في تدريبات فريقه.

وسيتحصل اليساري الساحر على نصائح ثمينة من مواطنه يوسف عطال، الذي بدأ هو الآخر مشوار الاحتراف مع فريق كورتري، الذي كان بمثابة بوابته لطرق أبواب الدوري الفرنسي مع نيس.

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ومؤخرا، تحول عطال للاعب ينال اهتمام عمالقة القارة العجوز، بعدما تأقلم سريعا مع الأجواء الأوروبية، وهو ما يسعى نجم وفاق سطيف السابق للسير على خطاه.





مهمة صعبة

لن تكون مهمة إسحاق بوصوف سهلة في بلجيكا، حيث إن المستوى الفني هناك ولو أنه منخفض مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى، إلا أنه يبقى قويا من الناحية البدنية، وهي نقطة ضعف الدولي الجزائري الصاعد.

بوصوف سيكون أمامه عام كامل على الأقل من أجل التأقلم مع الأجواء هناك، على أن يغادر بها للعملاق الهولندي آهيندوفن، والذي سيكون آخر مرحلة له قبل التحول صوب مانشستر سيتي، بشرط التألق في بلجيكا وهولندا.

إسحاق بوصوف سيغادر أرض الجزائر، ويركز بشكل أساسي على مزاملة مواطنه رياض محرز في مان سيتي، وهو حلم لن يكون سهل التحقيق إلا بإظهار جدية كبيرة في العمل، واحترافية أكبر لتحسين نقاط ضعفه.