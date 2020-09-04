في انتظار ميسي.. حزن أكبر من أن يحتمل

يعيش نادي برشلونة الإسباني، أزمة كبيرة، بعد طلب أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالبة.

وكان ميسي أرسل فاكسا إلى إدارة برشلونة، قبل أسبوعين، يطلب من خلاله الرحيل عن الفريق، وهو الأمر الذي كان بمثابة القنبلة التي هزت عرش النادي الكتالوني، باعتبار "البرغوث" هو أحد أهم اللاعبين في تاريخ البارسا.

ويتمسك برشلونة بفكرة انتهاء البند الذي يمنح لميسي حرية فسخ العقد بشكل تلقائي، دون أي شروط جزائية، كون هذا الأمر انتهى مع بدايات شهر يونيو الماضي، وليس كما يدعي معسكر اللاعب بأن موعد الانتهاء من هذا البند في الشهر الجاري، على اعتبار أن الموسم امتد بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويرفض ميسي الانتظار حتى نهاية عقده مع برشلونة في صيف 2021، لكي يرحل عن النادي، ويطالب بالمغادرة في الميركاتو الحالي، بسبب غضبه من سياسات الإدارة في المواسم الأخيرة، والتي كانت أبرز نتائجها الخسارة الكارثية ضد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



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هذا الأمر، دفع "البرغوث" للدخول في صدام مع إدارة برشلونة عبر رفضه بدء فترة الاعداد مع الفريق، وذلك في محاولة منه لإجبارها على الموافقة على رحيله مجانا.

تلك الأحداث جسدتها واقعة طفل ظل منتظرا لميسي يوم الأحد الماضي، والذي كان بداية معسكر إعداد الفريق الكتالوني للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان.

تعبيرات الصبي وردود أفعاله في انتظار ميسي الذي لم يحضر خطفت الأضواء حول العالم، ليصبح هذا الفتى الصغير أحد أبرز الأشخاص التي يتم البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.