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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الجمعة 2020/9/4 03:34 م بتوقيت أبوظبي

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن أثينا تواجه عدوانا تركياً، يتطلب ردا دوليا.

وأضاف ميتسوتاكيس: "أنقرة تتحدى قواعد ميثاق الأمم المتحدة بتصرفاتها".

وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن تحركات تركيا غير القانونية تمثل تحديا دوليا يتطلب ردا دوليا.

وتشترط اليونان وقف جميع التهديدات التركية كشرط لإجراء اتصالات لخفض التوتر بين البلدين.

وتتمسك أثينا بضرورة استجابة أنقرة لمطالبها بوقف اعتداءاتها المستمرة على الحدود الاقتصادية لليونان وقبرص قبل البدء في أي محادثات.

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وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج قد قال إن تركيا واليونان، العضوين بالحلف، اتفقتا على إجراء "مفاوضات فنية" بشأن سبل خفض تصعيد التوتر العسكري في شرق البحر المتوسط بشأن أنشطة تنقيب عن الغاز مثيرة للجدل.

وذكر ستولتنبرج في بيان: "عقب مباحثاتي مع قادة يونانيين وأتراك، اتفق الطرفان على الدخول في مفاوضات فنية في الناتو لوضع آليات تحول دون اندلاع صراع عسكري محتمل، بهدف تقليل خطر وقوع أحداث أو حوادث في شرق المتوسط".

ويعتقد أن هناك احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، ما دفع تركيا للاعتداء على مناطق بحرية، تخضع لسيادة قبرص واليونان.

ولا تزال المخاوف عالية بشأن احتمال اندلاع صراع عسكري بين اليونان وتركيا، حيث تجري الدولتان مناورات في المنطقة تشارك فيها طائرات مقاتلة وفرقاطات.

والأسبوع الماضي مددت تركيا مهمة استكشاف بحرية شرق المتوسط في خطوة اعتبرتها اليونان "استفزازا" وتعهدت بالدفاع عن مصالحها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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