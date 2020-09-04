أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار إيران في زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، مخالفة لما ينص عليه الاتفاق النووي.
وبحسب تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران سمحت لها بتفتيش أحد موقعين وافقت الأسبوع الماضي على السماح بدخولهما بعد أزمة طويلة، لكنها رصدت زيادة مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.
وقال أحد التقريرين إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتشت أحد الموقعين وأخذت عينات بيئية من هناك، في إشارة إلى مساعيها للكشف عن آثار لمواد نووية ربما كانت موجودة، وفقا لرويترز.
ونبهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن المخزون لإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي بـ10 أضعاف.
ومن المقرر أن يزور مفتشو الوكالة الموقع الآخر "في وقت لاحق في سبتمبر/أيلول الجاري في موعد تم الاتفاق عليه بالفعل مع إيران لأخذ عينات بيئية".
وتسابق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزمن لإعادة فرض جميع عقوباتها السابقة على إيران اعتبارا من منتصف ليل 20 سبتمبر/أيلول الجاري.
وفي العام 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني، والذي جرى التوصل إليه في فيينا عام 2015.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.