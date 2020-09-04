الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار إيران في زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، مخالفة لما ينص عليه الاتفاق النووي.

وبحسب تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران سمحت لها بتفتيش أحد موقعين وافقت الأسبوع الماضي على السماح بدخولهما بعد أزمة طويلة، لكنها رصدت زيادة مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.

وقال أحد التقريرين إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتشت أحد الموقعين وأخذت عينات بيئية من هناك، في إشارة إلى مساعيها للكشف عن آثار لمواد نووية ربما كانت موجودة، وفقا لرويترز.

ونبهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن المخزون لإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي بـ10 أضعاف.

Advertisements

ومن المقرر أن يزور مفتشو الوكالة الموقع الآخر "في وقت لاحق في سبتمبر/أيلول الجاري في موعد تم الاتفاق عليه بالفعل مع إيران لأخذ عينات بيئية".

وتسابق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزمن لإعادة فرض جميع عقوباتها السابقة على إيران اعتبارا من منتصف ليل 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي العام 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني، والذي جرى التوصل إليه في فيينا عام 2015.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا

  • الذكاء الاصطناعي

    المزيد

  • الذكاء الاصطناعي

    المزيد

  • الذكاء الاصطناعي

    المزيد