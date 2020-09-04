جمال بلماضي يرصد 3 وجوه جديدة لدعم قائمة الجزائر

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالجمعة 2020/9/4 07:20 م بتوقيت أبوظبي
يشهد المعسكر المقبل لمنتخب الجزائر وجود أسماء جديدة في تشكيلة المدرب جمال بلماضي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ومن المرتقب أن يمنح المدير الفني لأبطال أفريقيا الفرصة لـ3 وجوه جديدة، خلال التربص المقبل لزملاء رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والذي لم يرسم مكان إقامته حتى الآن، ما بين فرنسا والنمسا.
جوهرة الدوري الإسباني
يعتبر نايس جوهرة اللاعب الصاعد لفريق ريال سوسيداد، من الأسماء المرشحة بقوة لنيل أول فرصة مع محاربي الصحراء، خاصة أن التربص المقبل يحمل في طياته أي موعد رسمي.
هذا الأمر يجعل الفرصة لا تعوض من أجل تجربة الجناح الطائر، والوقوف على مستواه عن قرب، وفي نفس الوقت السماح له باكتشاف التشكيلة الجزائرية والتأقلم مع اللاعبين، في حالة ما فجر موهبته في المستوى العالي مع ناديه.
إسحاق بوصوف
إسحاق بوصوف سيحظى أيضا بشرف أول آستدعاء له مع منتخب الخضر، خاصة وأنه سيكون خلال تلك الفترة قد دخل أجواء المنافسة مع ناديه الجديد كورتري البلجيكي، وهو ما سيجعله ينال ثقة جمال بلماضي والذي كان يتابعه منذ الموسم الماضي.
بوصوف تألق في الموسم الأخير بشكل ملفت رفقة نادي وفاق سطيف، قبل أن يوقع مع شركة "سيتي فوتبال جروب" والتي ستفتح له أبواب العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، حال تألقه في المرحلة المقبلة.
يشار إلى أن محرز الجديد مثلما يلقب، سبق له الوجود مع منتخب الجزائر للشباب، ولكن التحدي سيكون أكبر هذه المرة بالنسبة له مع الكبار.
عبدالقادر بدران
سيكون المدافع بدران أمام فرصة لا تعوض من أجل الحصول على ثقة بلماضي، والذي سبق وأن استدعاه ولكن تعرضه للإصابة أجبره على الغياب منذ أشهر مضت.
وسيعمل نجم الترجي التونسي على إظهار مؤهااته وقدرته على القيام بدور المحوري البديل للثنائي عيسى ماندي وجمال الدين بن العمري عند الضرورة، خاصة وأنه اكتسب خبرة كبيرة في أدغال أفريقيا مؤخرا.
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