جمال بلماضي يرصد 3 وجوه جديدة لدعم قائمة الجزائر

يشهد المعسكر المقبل لمنتخب الجزائر وجود أسماء جديدة في تشكيلة المدرب جمال بلماضي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المرتقب أن يمنح المدير الفني لأبطال أفريقيا الفرصة لـ3 وجوه جديدة، خلال التربص المقبل لزملاء رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والذي لم يرسم مكان إقامته حتى الآن، ما بين فرنسا والنمسا.



جوهرة الدوري الإسباني

يعتبر نايس جوهرة اللاعب الصاعد لفريق ريال سوسيداد، من الأسماء المرشحة بقوة لنيل أول فرصة مع محاربي الصحراء، خاصة أن التربص المقبل يحمل في طياته أي موعد رسمي.

هذا الأمر يجعل الفرصة لا تعوض من أجل تجربة الجناح الطائر، والوقوف على مستواه عن قرب، وفي نفس الوقت السماح له باكتشاف التشكيلة الجزائرية والتأقلم مع اللاعبين، في حالة ما فجر موهبته في المستوى العالي مع ناديه.

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إسحاق بوصوف

إسحاق بوصوف سيحظى أيضا بشرف أول آستدعاء له مع منتخب الخضر، خاصة وأنه سيكون خلال تلك الفترة قد دخل أجواء المنافسة مع ناديه الجديد كورتري البلجيكي، وهو ما سيجعله ينال ثقة جمال بلماضي والذي كان يتابعه منذ الموسم الماضي.

بوصوف تألق في الموسم الأخير بشكل ملفت رفقة نادي وفاق سطيف، قبل أن يوقع مع شركة "سيتي فوتبال جروب" والتي ستفتح له أبواب العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، حال تألقه في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن محرز الجديد مثلما يلقب، سبق له الوجود مع منتخب الجزائر للشباب، ولكن التحدي سيكون أكبر هذه المرة بالنسبة له مع الكبار.

عبدالقادر بدران

سيكون المدافع بدران أمام فرصة لا تعوض من أجل الحصول على ثقة بلماضي، والذي سبق وأن استدعاه ولكن تعرضه للإصابة أجبره على الغياب منذ أشهر مضت.

وسيعمل نجم الترجي التونسي على إظهار مؤهااته وقدرته على القيام بدور المحوري البديل للثنائي عيسى ماندي وجمال الدين بن العمري عند الضرورة، خاصة وأنه اكتسب خبرة كبيرة في أدغال أفريقيا مؤخرا.