دوت الخليج الإخباريةالسبت 2020/9/5 02:03 ص بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر السبت، إن هناك دولا عدة تريد تحقيق السلام أسوة بالمعاهدة بين الإمارات وإسرائيل.
ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل منتصف الشهر الماضي، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفتها بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.
من جانب آخر، أعلن ترامب، خلال مؤتمر انتخابي، أنه لم ير أي أدلة حتى الآن على تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، مضيفًا في الوقت نفسه أنّه ليس لديه سبب للشكّ في ما قالته برلين التي تؤكّد من جهتها أن لديها "أدلّة قاطعة" على ذلك.
وقال ترامب "لم نر حتى الآن أي دليل" على تسميم نافالني، متعهدًا بأن الولايات المتحدة ستدرس هذا الملف بجدّية بالغة.
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