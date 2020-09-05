بسبب مزدوجي الجنسية.. 4 معارك منتظرة بين منتخبي فرنسا والجزائر

بات الصراع محتمدا بين منتخبي الجزائر وفرنسا خلال الفترة الأخيرة بخصوص اللاعبين الموهوبين من أصحاب الجنسية المزدوجة، والذين بإمكانهم حمل قميص المنتخبين خلال الفترة المقبلة.

ويشهد الدوري الفرنسي بشكل خاص بروز عدة مواهب تملك جنسية البلدين، مما يجعلهم مرشحين لأن يصبحوا نجوما عالميين خلال السنوات المقبلة.

واستفاد منتخب الجزائر بشكل كبير خلال الفترة الماضية من اللاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة الذين لعبوا دورا كبيرا في فوزه بلقب كأس أمم أفريقيا "مصر 2019"، بعد غياب عن منصة التتويج تواصل لنحو 29 سنة.

منتخب فرنسا، من جهته، استفاد على مدار تاريخه من العديد من اللاعبين المنحدرين من أصول جزائرية، لعل أبرزهم زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي، الذي قاد "الديوك" للتتويج بلقبي كأس العالم وكأس أمم أوروبا تباعا عامي 1998 و2000.

"دوت الخليج الرياضية" ترصد خلال السطور التالية 4 صراعات منتظرة بين منتخبي فرنسا والجزائر بخصوص المواهب مزدوجة الجنسية.

ريان شرقي

يطلق العديد من خبراء الكرة في فرنسا على ريان شرقي لقب "الظاهرة"، نظرا لموهبته الكبيرة التي دفعت ناديه أولمبيك ليون الفرنسي لتصعيده للفريق الأول، على الرغم من صغر سنه.

وشارك اللاعب الجزائري-الفرنسي في 14 مباراة بمختلف المسابقات مع ليون خلال الموسم الماضي، أسهم خلالها في 5 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.





شرقي صاحب الـ17 عاما فرض نفسه واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في سماء الكرة الفرنسية، بعد تألقه اللافت مع ليون، مما جعله هدفا لعدة أندية أوروبية كبيرة، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

أمين غويري

أمين غويري هداف فريق نيس الفرنسي الجديد تخرج هو الآخر في مدرسة أولمبيك ليون المصنفة الأفضل في فرنسا في تخريج المواهب إلى جانب مدرسة شبان لوهافر.





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ويشبّه العديد من الملاحظين والخبراء غويري بكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، المنحدر هو الآخر من أصول جزائرية، والذي كانت بدايته أيضا مع ناشئي ليون.

وقدّم غويري أوراق اعتماده في أمم أوروبا للناشئين تحت 17 عاما، التي أقيمت بكرواتيا في سنة 2017، بتسجيله 9 أهداف وصناعته هدفا آخر، قبل أن يؤكد مستوياته الرائعة خلال كأس العالم لنفس الفئة، التي أقيمت في نفس السنة بالهند، بمساهمته في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل خلال 4 مباريات لعبها.

ياسين عدلي

لاعب وسط بوردو الفرنسي خطف الأضواء مع منتخبات فرنسا للشباب، مما جعل العديد من الملاحظين يشبهونه بأدريان رابيو، نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي.





وتخرج عدلي في مدرسة شبان باريس سن جيرمان الفرنسي، قبل أن يفضل مغادرته لأسباب رياضية بسبب رغبته في اللعب بانتظام.

عادل عوشيش

عادل عوشيش، لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي صاحب الـ18 عاما، تألق بشكل خاص مع منتخب فرنسا للناشئين في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2019، حيث سجل هدفا وحيدا وأسهم بـ6 تمريرات حاسمة في المباريات التي شارك فيها مع "الديوك".

ودخل الأخير اهتمامات عدة أندية كبرى على غرار ريال مدريد الذي كلف كشافيه بمتابعته في مونديال الناشئين.





كما أن برشلونة دخل في مفاوضات مع وكلاء وعائلة اللاعب من أجل النظر في إمكانية التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى غرار عدلي، فضل عوشيش مغادرة باريس سان جيرمان نحو سانت إيتيان لأسباب رياضية.